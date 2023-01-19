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Грета Тунберг: люди в Давосі сприяють "руйнуванню планети"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Шведська кліматична активістка Грета Тунберг звинуватила учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі в тому, що вони "підживлюють руйнування планети", коли вона прибула на захід у швейцарських Альпах у четвер. Про це УНН пише посилаючись на AFP.

Грета Тунберг: люди в Давосі сприяють "руйнуванню планети"

Цитата

"Зараз ми знаходимося в Давосі, де люди, які в основному підживлюють руйнування планети", - сказала вона.

"Люди, які знаходяться в самому центрі кліматичної кризи, люди, які інвестують у викопне паливо і т. д., І все ж якимось чином це люди, на яких ми, здається, покладаємося у вирішенні наших проблем".

Деталі

20-річна активістка виступила у кулуарах форуму з іншими активістами Хеленою Гуалінгою з Еквадору, Ванессою Накате з Уганди та Луїзою Нойбауер із Німеччини на панелі CNBC, до якої входив голова Міжнародної енергетичної агенції Фатіх Біроль.

Тунберг сказала, що зміни мають йти "знизу нагору".

"Без масового громадського тиску ззовні ці люди підуть настільки далеко, наскільки це можливо, поки їм це зійде з рук", - сказала вона.

Біроль сказав, що енергетичний сектор має бути перетворений, інакше "у нас не буде жодних шансів досягти наших кліматичних цілей".

Він заявив, що увага до зміни клімату "сповзає вниз" з міжнародного порядку денного, зокрема й у Давосі.

"Настав час бити на сполох, поставити кліматичну кризу разом з іншими кризами, енергетичною кризою, продовольчою кризою, на порядок денний міжнародної політики", - зазначив Біроль.

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