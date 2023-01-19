Грета Тунберг: люди в Давосе способствуют "разрушению планеты"

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"Сейчас мы находимся в Давосе, где люди, которые в основном подпитывают разрушение планеты", - сказала она.

"Люди, которые находятся в самом центре климатического кризиса, люди, которые инвестируют в ископаемое топливо и т.д., и все же каким-то образом это люди, на которых мы, кажется, полагаемся в решении наших проблем".

Детали

20-летняя активистка выступила в кулуарах форума с другими активистами Хеленой Гуалингой из Эквадора, Ванессой Накате из Уганды и Луизой Нойбауэр из Германии на панели CNBC, в которую входил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

Тунберг сказала, что изменения должны идти "снизу вверх".

"Без массового общественного давления извне эти люди пойдут настолько далеко, насколько это возможно, пока им это сойдет с рук", - сказала она.

Бироль сказал, что энергетический сектор должен быть преобразован, иначе "у нас не будет никаких шансов достичь наших климатических целей".

Он заявил, что внимание к изменению климата "сползает вниз" с международной повестки дня, в том числе и в Давосе.

"Пришло время бить тревогу, поставить климатический кризис вместе с другими кризисами, энергетическим кризисом, продовольственным кризисом, на повестку дня международной политики", - отметил Бироль.