Гравець "Боруссії" отримав перелом після вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Гравець дортмундської “Боруссії” Марк Бартра отримав перелом променевої кістки після вибуху біля клубного автобуса. Про це йдеться у повідомленні клубу у мікроблозі Twitter, передає УНН.
“Марк Бартра отримав перелом променевої кістки на лівому зап’ясті. Наразі він на операційному столі,” — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, біля клубного автобусу “Боруссії” пролунало три вибухи.
За попередньою інформацією вибухи здійснили за допомогою “серйозної вибухівки”.
Нагадаємо, матч “Боруссія” — “Монако” було перенесено на завтра, 12 квітня.
Diagnose bei @MarcBartra: Speichenbruch und Fremdkörper-Einsprengungen am rechten Handgelenk. Er wird z.Zt. operiert. Gute Besserung, Marc! pic.twitter.com/Ngw7kIdSr0— Borussia Dortmund (@BVB) 11 апреля 2017 г.