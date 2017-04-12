Игрок "Боруссии" получил перелом после взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Игрок дортмундской “Боруссии” Бартра получил перелом лучевой кости после взрыва у клубного автобуса. Об этом говорится в сообщении клуба в микроблоге Twitter, передает УНН.
“Бартра получил перелом лучевой кости на левом запястье. Сейчас он на операционном столе,” — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, у клубного автобуса “Боруссии” прогремело три взрыва.
По предварительной информации взрывы осуществили с помощью “серьезной взрывчатки”.
Напомним, матч “Боруссия” — “Монако” было перенесено на завтра, 12 апреля.
Diagnose bei @MarcBartra : Speichenbruch und Fremdkörper-Einsprengungen am rechten Handgelenk. Er wird z.Zt. operiert. Gute Besserung, Marc! pic.twitter.com/Ngw7kIdSr0— Borussia Dortmund (@BVB) 11 апреля 2017 г.