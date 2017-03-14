Гранати з Маріуполя експрес-доставкою намагались відправити до Миколаїва
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 15 березня. УНН. Відділенні експрес-доставки вантажу попередило спробу відправки боєприпасів в Донецькій області. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУ НП Донецької області.
У вантажі, який намагався відправити відвідувач в місто Миколаїв, правоохоронці виявили 3 гранати та 1,5 кілограма пороху з порохового заряду до гранатомету. Слідчим належить встановити джерело походження і призначення небезпечного вмісту посилки.
"Сьогодні у відділенні експрес-доставки вантажів під час перевірки речей, які приніс для відправки до Миколаєва 26-річний житель Чернігівщини, в чоботях виявлено 2 гранати РГД-5 і одну — Ф-1, а також півтора кілограма димного пороху“,- повідомили у поліції.
Також у прес-службі поліції зазначили, відправник доставлений у відділення поліції для з’ясувань обставин. З вилученим працюватимуть експерти. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.263 кк України “Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами”.
Нагадаємо, 11 березня бойові гранати з підвалу житлового будинку вилучили у Мар’їнці.