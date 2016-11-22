ГПУ виявила факти порушень нардепами обмежень щодо сумісництва діяльності

Так, за результатами співставлення відомостей, зазначених в е-деклараціях, з інформацією, розміщеною у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що семеро народних депутатів порушили обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Зокрема, незважаючи на набуття депутатських повноважень, ці особи продовжили займатися іншою оплачуваною діяльністю, входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, підприємств, організації, що мають на меті одержання прибутку.

При цьому, одним із цих народних депутатів України у е-декларації відображено дохід від зайняття такою діяльністю.

Невиконання вказаних обмежень є правопорушенням, пов’язаним з корупцією, і має наслідком адміністративну відповідальність, передбачену ч.1 та 2 ст.172-4 КУпАП.

Зібрані матеріали скеровано до Національного агентства з питань запобігання корупції для вжиття заходів відповідно до Закону.