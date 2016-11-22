ГПУ выявила факты нарушений нардепами ограничений относительно совместительства деятельности
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины выявила факты нарушений народными депутатами Украины ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
Так, по результатам сопоставления сведений, указанных в электронной декларациях, информации, размещенной в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, установлено, что семеро народных депутатов нарушили ограничения относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности.
В частности, несмотря на приобретение депутатских полномочий, эти лица продолжили заниматься другой оплачиваемой деятельностью, входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, предприятий, организации, имеющих целью получение прибыли.
При этом, одним из этих народных депутатов Украины в электронной декларации отражен доход от занятия такой деятельностью.
Невыполнение указанных ограничений является правонарушением, связанным с коррупцией, и влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 и 2 ст.172-4 КУоАП.
Собранные материалы направлены в Национальное агентство по предупреждению коррупции для принятия мер в соответствии с Законом.