ГПУ та СБУ проводять обшуки на території Одеського морського порту
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Генпрокуратурою спільно з СБУ проводяться обшуки на території Одеського морського порту, пише УНН з посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури України.
За процесуального керівництва Генеральної прокуратури України слідчими СБУ викрито фінансову оборудку при реконструкції причалу № 7 Одеського морського порту, під час якої державі заподіяно понад 54 млн грн збитків.
“За версією слідства, службові особи державного підприємства, ймовірно за попередньою змовою з іншими особами, перерахували на рахунки українського суб’єкта господарської діяльності 54 млн грн за виконання певних видів робіт. Згодом, шляхом укладення ряду фіктивних договорів, вказані кошти були перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а у подальшому розподілені між учасниками злочинної схеми. Натомість роботи по реконструкції причалу № 7 Одеського морського порту фактично не виконанні”, — вказано у повідомленні.
На даний час слідчі Головного слідчого управління СБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної прокуратури за оперативного супроводження працівниками ГУ БКОЗ СБУ проводять ряд обшуків у м. Одеса, в тому числі на території Одеського морського порту та Одеській філії ДП “Адміністрація морських портів України”.
“Наразі досудове розслідування триває, проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, притягнення винних до відповідальності та забезпечення відшкодування збитків. Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду”, — додали у ГПУ.
Як писав УНН раніше, ГПУ і СБУ проводять обшуки у мерії Одеси.