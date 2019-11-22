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Актуальне
ГПУ та СБУ проводять обшуки на території Одеського морського порту

ГПУ та СБУ проводять обшуки на території Одеського морського порту

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Генпрокуратурою спільно з СБУ проводяться обшуки на території Одеського морського порту, пише УНН з посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури України.

За процесуального керівництва Генеральної прокуратури України слідчими СБУ викрито фінансову оборудку при реконструкції причалу № 7 Одеського морського порту, під час якої державі заподіяно понад 54 млн грн збитків.

“За версією слідства, службові особи державного підприємства, ймовірно за попередньою змовою з іншими особами, перерахували на рахунки українського суб’єкта господарської діяльності 54 млн грн за виконання певних видів робіт. Згодом, шляхом укладення ряду фіктивних договорів, вказані кошти були перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а у подальшому розподілені між учасниками злочинної схеми. Натомість роботи по реконструкції причалу № 7 Одеського морського порту фактично не виконанні”, — вказано у повідомленні.

На даний час слідчі Головного слідчого управління СБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної прокуратури за оперативного супроводження працівниками ГУ БКОЗ СБУ проводять ряд обшуків у м. Одеса, в тому числі на території Одеського морського порту та Одеській філії ДП “Адміністрація морських портів України”.

“Наразі досудове розслідування триває, проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, притягнення винних до відповідальності та забезпечення відшкодування збитків. Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду”, — додали у ГПУ.

Як писав УНН раніше, ГПУ і СБУ проводять обшуки у мерії Одеси.

Українські Національні Новини

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