ГПУ і СБУ проводять обшуки у мерії Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. В Одеській мерії проводять невідкладні слідчі дії співробітники Генеральної прокуратури та Служби безпеки України. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
Окрім того, правоохоронці обшукують муніципальний департамент фінансів і юридичний департамент, вилучають документи.
Агентство УНН звернулося за підтвердженням інформації в правоохоронні органи.
Як повідомляв УНН, раніше співробітники Національної поліції проводили невідкладні слідчі дії в одному з департаментів мерії міста Одеси 28 травня.