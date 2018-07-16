ГПУ скерувала до суду обвинувальний акт проти посадовця "Укрзалізниці"

“Прокуратурою Київської області скеровано до суду обвинувальний акт стосовно головного інженера виробничого підрозділу матеріального складу регіональної філії „Південно-Західна залізниця“, який внаслідок службової недбалості завдав збитків ПАТ „Укрзалізниця“ на суму майже 1 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

Йому інкримінують правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, тобто неналежне виконання своїх службових обов’язків, через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки) КК України. За скоєне підозрюваному погрожує позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом до 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або без такого.

Установлено, що протягом червня — вересня 2016 року на виконання умов договорів про поставку товарів, укладених між ПАТ “Українська залізниця” та двома товариствами, до виробничого підрозділу локомотивне депо Київ-Пасажирський надійшли колодки секційні для електровозів серії ЧС в кількості 4 200 шт, які за своїм складом не відповідали умовам договорів. Цим самим підозрюваний завдав державі шкоди на суму майже 1 млн грн.

Нагадаємо, екс-керівник “Укрзалізниці” постане перед судом через колосальний хабар.