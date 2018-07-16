ГПУ направила в суд обвинительный акт против чиновника "Укрзализныци"

“Прокуратурой Киевской области направлен в суд обвинительный акт в отношении главного инженера производственного подразделения материального склада регионального филиала ”Юго-Западная железная дорога“, который вследствие служебной халатности нанес ущерб ПАО ”Укрзализныця“ на сумму почти 1 млн грн”, — говорится в сообщении.

Ему инкриминируют правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, то есть ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины. За содеянное подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом до 750 необлагаемых налогами минимумов доходов граждан или без такового.

Установлено, что в течение июня — сентября 2016 года во исполнение условий договоров о поставке товаров, заключенных между ОАО “Украинский железная дорога” и двумя обществами, в производственное подразделение локомотивное депо Киев-Пассажирский поступили колодки секционные для электровозов серии ЧС в количестве 4 200 шт, которые по своему составу не соответствовали условиям договоров. Тем самым подозреваемый нанес государству ущерб на сумму почти 1 млн грн.

Напомним, экс-руководитель “Укрзализныци” предстанет перед судом из-за колоссальной взятки.