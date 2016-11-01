ГПУ перевірить банківські вклади декларантів від 150 тис. грн, подарунки та закордонні рахунки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України проаналізує банківські вклади декларантів, які становлять від 150 тис. грн, а також перевірить осіб, які подарували дорогі подарунки, та закордонні рахунки посадовців. Про це сказав на брифінгу Генеральний прокурор Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“Також ми збираємося проаналізувати банківські вклади, задекларовані народними депутатами та іншими декларантами. Для цього ми звертаємося до Державної служби фінансового моніторинга, до обов’язку яких входить перевірка будь-яких вкладів більше 150 тис. грн”, — сказав він.
Ю.Луценко уточнив, що у більшості нардепів такі вклади перевищують вказану суму, тому в разі надання довідки ГПУ від Фінмоніторингу про те, що відповідні кошти не є легальними, прокуратура відкриватиме провадження за статтями 212 (ухилення від податків) та 209 (відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом).
Також ГПУ звернеться до Державної фінансової служби з проханням перевірити сплату податків дарувальниками (тобто особами, які подарували дорогі подарунки — ред.), які вказані в деклараціях.
“В разі якщо сплачені податки, які свідчать про можливість таких подарунків, то все добре. Якщо ні, виникають ті самі статті — несплата податків, відмивання брудних коштів”, — зазначив він.
Крім того, зазначив Генпрокурор, прокуратура звертатиметься до ДФС з проханням надати довідки про оплату податків щодо закордонних рахунків.