ГПУ проверит банковские вклады декларантов от 150 тыс. грн, подарки и зарубежные счета

"Также мы собираемся проанализировать банковские вклады, задекларированные народными депутатами и другими декларантами. Для этого мы обращаемся к Государственной службе финансового мониторинга, в обязанности которой входит проверка каких-либо вкладов больше 150 тыс. грн", - сказал он.

Ю.Луценко уточнил, что у большинства нардепов такие вклады превышают указанную сумму, поэтому в случае предоставления справки ГПУ от Финмониторинга о том, что соответствующие средства не являются легальными, прокуратура будет открывать производство по статьям 212 (уклонение от налогов) и 209 (отмывание средств, добытых преступным путем).

Также ГПУ обратится к Государственной финансовой службе с просьбой проверить уплату налогов дарителями (то есть лицами, которые подарили дорогие подарки - ред.), которые указаны в декларациях.

"В случае если уплаченные налоги, которые свидетельствуют о возможности таких подарков, то все хорошо. Если нет, возникают те же статье - неуплата налогов, отмывание грязных средств", - отметил он.

Кроме того, отметил Генпрокурор, прокуратура будет обращаться к ГФС с просьбой предоставить справки об оплате налогов в отношении иностранных счетов.