ГПУ і поліція провела широкомасштабну операцію у 7 містах країни
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. ГПУ разом з підрозділами Нацполіції України, за процесуального керівництва досудовим розслідуванням працівниками Генеральної прокуратури України, проведено широкомасштабну операцію за участі близько 500 правоохоронців одночасно проведено 100 обшуків у 7 містах країни, передає УНН з посиланням на Facebook Генерального прокурора України Юрія Луценко.
"Під час операції ліквідовано злочинну організацію, яка упродовж 5 років вводила в оману ошукувала не менше 1200 довірливих громадян переважно з числа одиноких громадян похилого віку, оскільки вони є найбільш соціально незахищеними та довірливими особами, які мають різноманітні захворювання," - повідомив він.
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Генпрокурор пояснив, що злочинці, видаючи себе за іноземних лікарів, розмовляючи з удаваним іноземним акцентом, пропонували за допомогою вигаданих новітніх технологій, зокрема супутникової телефонної діагностики організму, та неіснуючих ліків нібито іноземного виробництва, здійснити успішне лікування різноманітних захворювань, у тому числі тяжких та невиліковних (Альцгеймера та Паркінсона).
При цьому фактично потерпілим особам реалізовувались дешеві вітчизняні лікарські засоби, з яких було попередньо видалено відповідне маркування, чи дешеві біологічно активні домішки, які взагалі не є лікарськими засобами.
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Наразі затримано лідера злочинної організації та його вище керівництво (всього 10 осіб), а також вилучено майна та грошових коштів на загальну суму понад 5 млн. грн.
"Санкція інкримінованих підозрюваним статей передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна," - додав Луценко.