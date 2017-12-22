ГПУ и полиция провела широкомасштабную операцию в 7 городах страны

"Во время операции ликвидирована преступная организация, которая на протяжении 5 лет вводила в заблуждение обманывала не менее 1200 доверчивых граждан преимущественно из числа одиноких граждан пожилого возраста, поскольку они являются наиболее социально незащищенными и доверчивыми лицами, имеющими различные заболевания", - сообщил он.

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Генпрокурор пояснил, что преступники, выдавая себя за иностранных врачей, разговаривая с притворным иностранным акцентом, предлагали с помощью вымышленных новейших технологий, в частности спутниковой телефонной диагностики организма, и несуществующих лекарств якобы иностранного производства, осуществить успешное лечение различных заболеваний, в том числе тяжких и неизлечимых (Альцгеймера и Паркинсона).

При этом пострадавшим лицам реализовывались дешевые отечественные лекарственные средства, из которых было предварительно удалено соответствующую маркировку, или дешевые биологически активные добавки, которые вообще не являются лекарственными средствами.

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Сейчас задержан лидер преступной организации и его высшее руководство (всего 10 человек), а также изъято имущества и денежных средств на общую сумму более 5 млн грн.

"Санкция инкриминируемых подозреваемым статей предусматривает лишение воли на срок до 12 лет с конфискацией имущества", - добавил Луценко.