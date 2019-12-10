Гончарук заявив, що 72 українці можуть повернутися додому
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Під час обміну утримуваними особами між Росією і Україною в форматі "всіх на всіх", 72 українця можуть повернутися додому. Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Але найголовніше — про обмін полоненими на нашій умові "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених". Ще 72 українця можуть скоро повернутися додому", - написав Гончарук.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що на "нормандській зустрічі" погодили обмін "всіх на всіх".
Також під час зустрічі у "нормандському форматі" країни-учасниці домовились щодо припинення вогню на Донбасі до Нового року.