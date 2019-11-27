Гончарук прокоментував можливість відміни комуналки для людей старше 70 років
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Державна політика спрямована на те, щоб захищенними себе почували всі громадяни України, а не тільки літні люди. Про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання журналіста, на якому етапі зараз ініціатива відміни оплати комунальних послуг для людей віком старше 70 років, він пояснив: "У нас є державна політика спрямована на те, щоб тарифи не зростали, а максимально зменшувалися. Зараз ми бачимо можливість зафіксувати ту ціну, яка є, і гарантувати їй не підвищення не лише для таких літніх людей, а для всіх громадян України. Однаково цієї зими може бути захищений абсолютно будь-який українець, який цього потребує, незалежно від віку".
Нагадаємо, Уряд визначить, чи зможе і на скільки зменшити суми в платіжках за комунальні послуги, після перегляду проекту Державного бюджету на 2020 рік.