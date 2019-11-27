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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 24309 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105270 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Гончарук прокомментировал возможность отмены коммуналки для людей старше 70 лет

Гончарук прокомментировал возможность отмены коммуналки для людей старше 70 лет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Государственная политика направлена на то, чтобы защищенными себя чувствовали все граждане Украины, а не только пожилые люди. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания правительства Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос журналиста, на каком этапе находится сейчас инициатива отмены оплаты коммунальных услуг для людей старше 70 лет, он пояснил: "У нас есть государственная политика направлена на то, чтобы тарифы не росли, а максимально уменьшились. Сейчас мы видим возможность зафиксировать ту цену, какая есть, и гарантировать ей не повышение не только для таких пожилых людей, а для всех граждан Украины. Все равно этой зимой может быть защищен абсолютно любой украинец, который в этом нуждается, независимо от возраста".

Напомним, Правительство определит, сможет ли и на сколько уменьшить суммы в платежках за коммунальные услуги, после пересмотра проекта Государственного бюджета на 2020 год.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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