Головну новорічну ялинку країни готують до встановлення
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. На Софійській площі у центрі Києва почали готувати до встановлення головну новорічну ялинку країни, передає кореспондент УНН.
На місці перебувають комунальники. Вони почанають знімати ялинку з вантажівки.
При цьому вони не змогли сказати, коли саме встановлять головну ялинку країни.
Нагадаємо, головна новорічна ялинка прибула до центру Києва в ніч на 6 грудня. Її прикрасять 3,6 км гірлянд.
Засвічення ялинки на Софійській площі традиційно відбудеться у День Святого Миколая, 19 грудня.