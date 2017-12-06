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Головну новорічну ялинку країни готують до встановлення

Головну новорічну ялинку країни готують до встановлення

Київ • УНН

 • 20306 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. На Софійській площі у центрі Києва почали готувати до встановлення головну новорічну ялинку країни, передає кореспондент УНН.

На місці перебувають комунальники. Вони почанають знімати ялинку з вантажівки.

При цьому вони не змогли сказати, коли саме встановлять головну ялинку країни.

Нагадаємо, головна новорічна ялинка прибула до центру Києва в ніч на 6 грудня. Її прикрасять 3,6 км гірлянд.

Засвічення ялинки на Софійській площі традиційно відбудеться у День Святого Миколая, 19 грудня.

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