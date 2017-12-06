Главную новогоднюю елку страны готовят к установке
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. На Софийской площади в центре Киева начали готовить к установлению главную новогоднюю елку страны, передает корреспондент УНН.
На месте находятся коммунальщики. Они почанають снимать елку из грузовика.
При этом они не смогли сказать, когда именно установят главную елку страны.
Напомним, главная новогодняя елка прибыла в центр Киева в ночь на 6 декабря. Ее украсят 3,6 км гирлянд.
Засвечивание елки на Софийской площади традиционно состоится в День Святого Николая, 19 декабря.