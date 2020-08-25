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Головний інфекціоніст США застеріг від поспішного випуску вакцини від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Директор Національного інституту з вивчення алергічних та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі попередив, що використання вакцини проти COVID-19 відповідно до спеціальних інструкцій із застосування в екстрених випадках до того, як буде доведено її ефективність — погана ідея. Це, за його словами, також може негативно позначитися на тестуванні інших вакцин. Про це пише “Голос Америки”, передає УНН.

Головний інфекціоніст США застеріг від поспішного випуску вакцини від COVID-19

Вчені та експерти в області охорони здоров’я висловили занепокоєння, що президент США Дональд Трамп може чинити тиск на Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA), щоб воно надало вакцину до листопада, щоб підвищити його шанси на переобрання.

Провідний експерт США з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі зазначив, що поспіх з вакциною пов’язаний з ризиком, незважаючи на гостру необхідність.

“Єдине, чого ви не хотіли б бачити з вакциною, — це отримання дозволу на використання в надзвичайних ситуаціях (EUA) до того, як стане відомо про її ефективність”, — заявив Фаучі в одному з інтерв’ю.

“Одна з потенційних небезпек полягає в тому, що, якщо ви передчасно випустите вакцину на ринок, це ускладнить, якщо не унеможливить, залучення людей до тестування інших”, — сказав Фаучі.

Фаучі заявив, що правила FDA щодо вакцин — як для повного схвалення, так і для EUA — вимагає демонстрації того, що вони безпечні та ефективні.

Нагадаємо, Трамп заявив, що США переможуть COVID-19 “і без вакцини”.

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