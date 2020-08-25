Головний інфекціоніст США застеріг від поспішного випуску вакцини від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Директор Національного інституту з вивчення алергічних та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі попередив, що використання вакцини проти COVID-19 відповідно до спеціальних інструкцій із застосування в екстрених випадках до того, як буде доведено її ефективність — погана ідея. Це, за його словами, також може негативно позначитися на тестуванні інших вакцин. Про це пише “Голос Америки”, передає УНН.
Вчені та експерти в області охорони здоров’я висловили занепокоєння, що президент США Дональд Трамп може чинити тиск на Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA), щоб воно надало вакцину до листопада, щоб підвищити його шанси на переобрання.
Провідний експерт США з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі зазначив, що поспіх з вакциною пов’язаний з ризиком, незважаючи на гостру необхідність.
“Єдине, чого ви не хотіли б бачити з вакциною, — це отримання дозволу на використання в надзвичайних ситуаціях (EUA) до того, як стане відомо про її ефективність”, — заявив Фаучі в одному з інтерв’ю.
“Одна з потенційних небезпек полягає в тому, що, якщо ви передчасно випустите вакцину на ринок, це ускладнить, якщо не унеможливить, залучення людей до тестування інших”, — сказав Фаучі.
Фаучі заявив, що правила FDA щодо вакцин — як для повного схвалення, так і для EUA — вимагає демонстрації того, що вони безпечні та ефективні.
Нагадаємо, Трамп заявив, що США переможуть COVID-19 “і без вакцини”.