Пандемія: Трамп заявив, що США переможуть COVID-19 "і без вакцини"

“І це станеться швидше, ніж люди думають, з вакцинами та навіть без них. Це відбувається”, — зазначив Трамп.

Він додав, що три потенційні вакцини проходять останній етап клінічних випробувань. “І ми очікуємо, що вакцина буде доступна до кінця року, а може бути, набагато раніше”, — сказав американський лідер.

На початку серпня господар Білого дому не виключив, що вакцина проти COVID-19 може бути створена в США ще до президентських виборів в жовтні. Пізніше газета Financial Times з посиланням на джерела написала, що адміністрація Трампа розглядає можливість прискореного впровадження в країні британської вакцини від коронавірусу. За даними видання, її можуть дозволити застосовувати в Сполучених Штатах вже в жовтні, до виборів, якщо вона успішно пройде випробування.