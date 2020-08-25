Главный инфекционист США предостерег от поспешного выпуска вакцины от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Директор Национального института по изучению аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи предупредил, что использование вакцины против COVID-19 в соответствии со специальными инструкциями по применению в экстренных случаях до того, как будет доказана ее эффективность — плохая идея. Это, по его словам, также может негативно сказаться на тестировании других вакцин. Об этом пишет “Голос Америки”, передает УНН.
Ученые и эксперты в области здравоохранения выразили обеспокоенность, что президент США Дональд Трамп может оказать давление на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), чтобы оно предоставило вакцину до ноября, чтобы повысить его шансы на переизбрание.
Ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи отметил, что спешка с вакциной связана с риском, несмотря на острую необходимость.
“Единственное, чего вы не хотели бы видеть с вакциной, — это получение разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях (EUA) до того, как станет известно о ее эффективности”, — заявил Фаучи в одном из интервью.
“Одна из потенциальных опасностей заключается в том, что, если вы преждевременно выпустите вакцину на рынок, это усложнит, если не сделает невозможным, привлечение людей к тестированию других”, — сказал Фаучи.
Фаучи заявил, что правила FDA по вакцинам — как для полного одобрения, так и для EUA — требует демонстрации того, что они безопасны и эффективны.
Напомним, Трамп заявил, что США победят COVID-19 “и без вакцины”.