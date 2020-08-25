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Главный инфекционист США предостерег от поспешного выпуска вакцины от COVID-19

Киев • УНН

 • 10277 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Директор Национального института по изучению аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи предупредил, что использование вакцины против COVID-19 в соответствии со специальными инструкциями по применению в экстренных случаях до того, как будет доказана ее эффективность — плохая идея. Это, по его словам, также может негативно сказаться на тестировании других вакцин. Об этом пишет “Голос Америки”, передает УНН.

Главный инфекционист США предостерег от поспешного выпуска вакцины от COVID-19

Ученые и эксперты в области здравоохранения выразили обеспокоенность, что президент США Дональд Трамп может оказать давление на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), чтобы оно предоставило вакцину до ноября, чтобы повысить его шансы на переизбрание.

Ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи отметил, что спешка с вакциной связана с риском, несмотря на острую необходимость.

“Единственное, чего вы не хотели бы видеть с вакциной, — это получение разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях (EUA) до того, как станет известно о ее эффективности”, — заявил Фаучи в одном из интервью.

“Одна из потенциальных опасностей заключается в том, что, если вы преждевременно выпустите вакцину на рынок, это усложнит, если не сделает невозможным, привлечение людей к тестированию других”, — сказал Фаучи.

Фаучи заявил, что правила FDA по вакцинам — как для полного одобрения, так и для EUA — требует демонстрации того, что они безопасны и эффективны.

Напомним, Трамп заявил, что США победят COVID-19 “и без вакцины”.

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