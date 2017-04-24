Голова ВСУ роз'яснив, що може стати підставою для позбавлення громадянства України

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Президент України може припинити громадянство повнолітньому громадянинові України, якщо він добровільно набув іншого громадянства. Про це розповів у коментарі УНН голова Верховного суду України Ярослав Романюк.

“Згідно з законом України "Про громадянство України", який був ухвалений 18 січня 2001 року, стаття 19 говорить, що громадянство України припиняється, якщо повнолітня особа добровільно набуває громадянства іншої держави. Припиняє громадянство своїм указом Президент України”, — зазначив голова ВСУ.

Тобто, пояснив Я.Романюк, якщо повнолітня особа добровільно набула громадянство іншої держави, Президент України може своїм указом припинити цій особі громадянство України.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор України Юрій Луценко звернувся з офіційним листом до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням ініціювати через Державну міграційну службу позбавлення українського громадянства народного депутата Андрія Артеменка.