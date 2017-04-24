Председатель ВСУ разъяснил, что может стать основанием для лишения гражданства Украины

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21493 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 82735 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142164 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111527 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113251 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110417 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102690 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106505 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103160 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150244 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Председатель ВСУ разъяснил, что может стать основанием для лишения гражданства Украины

Киев  •  УНН

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По словам Ярослава Романюка, если совершеннолетнее лицо добровольно приобрело гражданство другого государства, Президент Украины может своим указом прекратить этому лицу гражданство Украины

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент Украины может прекратить гражданство совершеннолетнему гражданину Украины, если он добровольно вступил в другое гражданство. Об этом рассказал в комментарии УНН председатель Верховного суда Украины Ярослав Романюк.

"Согласно закону Украины "О гражданстве Украины", который был принят 18 января 2001, статья 19 говорит, что гражданство Украины прекращается, если совершеннолетнее лицо добровольно приобретает гражданство другого государства. Прекращает гражданство своим указом Президент Украины", - отметил председатель ВСУ.

То есть, пояснил Я.Романюк, если совершеннолетнее лицо добровольно приобрело гражданство другого государства, Президент Украины может своим указом прекратить этому лицу гражданство Украины.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился с официальным письмом к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой инициировать через Государственную миграционную службу лишение украинского гражданства народного депутата Андрея Артеменко.

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