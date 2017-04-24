Председатель ВСУ разъяснил, что может стать основанием для лишения гражданства Украины

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент Украины может прекратить гражданство совершеннолетнему гражданину Украины, если он добровольно вступил в другое гражданство. Об этом рассказал в комментарии УНН председатель Верховного суда Украины Ярослав Романюк.

"Согласно закону Украины "О гражданстве Украины", который был принят 18 января 2001, статья 19 говорит, что гражданство Украины прекращается, если совершеннолетнее лицо добровольно приобретает гражданство другого государства. Прекращает гражданство своим указом Президент Украины", - отметил председатель ВСУ.

То есть, пояснил Я.Романюк, если совершеннолетнее лицо добровольно приобрело гражданство другого государства, Президент Украины может своим указом прекратить этому лицу гражданство Украины.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился с официальным письмом к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой инициировать через Государственную миграционную службу лишение украинского гражданства народного депутата Андрея Артеменко.