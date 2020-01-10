Голова Українськго інституту нацпам'яті провів зустріч з послом Польщі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. 9 січня у стінах Українського інституту національної пам’яті відбулась зустріч Голови Інституту Антона Дробовича із Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Польща в Україні Бартошем Ціхоцьким, пише УНН з посиланням на прес-службу Інституту.

“Сторони обговорили подальшу співпрацю двох держав у сфері увічнення пам’яті жертв воєн та політичних репресій на території Польщі та України, протистояння спробам Російської Федерації фальшувати історію й використовувати її в агресивних зовнішньополітичних намірах Кремля, а також обмінялися баченням можливих спільних проектів на 2020 рік”, — вказано у повідомленні.

Посол Ціхоцький високо оцінив відновлення співпраці у сфері увічнення пам’яті польських громадян, загиблих на території України. Зокрема, висловив сподівання на успішне завершення розпочатих пошукових робіт у Львові, а також подальше урочисте перепохованням останків бійців Війська Польського.

Обидві сторони підкреслили відданість положенням Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Польща про збереження місць пам’яті і поховання жертв війни та політичних репресій.

Глава Інституту Антон Дробович за результатами зустрічі сказав: “Україна розбудовує добросусідські, відкриті та паритетні взаємини із Польщею у сфері увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій. Ми вітаємо готовність Посольства Республіки Польща в Україні до конструктивної співпраці, зокрема, до реалізації низки проектів у 2020 році, які сприятимуть порозумінню між нашими народами. Бачу сьогодні всі можливості для того, щоб вийти на якісно новий рівень міждержавного діалогу відносно складних тем минулого. Маю враження від нашої розмови з паном Послом, що обопільна повага та дбайливе ставлення до історії обох народів, видатних особистостей та місць пам’яті можуть стати новою нормою в наших відносинах”.

Як писав УНН, Дробович планує вирішити питання з Польщею щодо охорони українських пам’ятників.

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