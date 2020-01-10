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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110307 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112923 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 123592 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103831 просмотра

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107227 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131760 просмотра

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Председатель Украинськго института нацпамяти провел встречу с послом Польши

Председатель Украинськго института нацпамяти провел встречу с послом Польши

Киев  •  УНН

 • 9405 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. 9 января стенах Украинского института национальной памяти состоялась встреча Председателя Института Антона Дробович с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Украине Бартошем Цихоцким, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Института.

“Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество двух государств в сфере увековечения памяти жертв войн и политических репрессий на территории Польши и Украины, противостояние попыткам Российской Федерации фальсифицировать историю и использовать ее в агрессивных внешнеполитических намерениях Кремля, а также обменялись видением возможных совместных проектов на 2020 год” , - указывается в сообщении.

Посол Цихоцкий высоко оценил возобновление сотрудничества в сфере увековечения памяти польских граждан, погибших на территории Украины. В частности, выразил надежду на успешное завершение начатых поисковых работ во Львове, а также дальнейшее торжественное перезахоронение останков бойцов Войска Польского.

Обе стороны подчеркнули приверженность положениям Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о сохранении мест памяти и захоронений жертв войны и политических репрессий.

Глава Института Антон Дробович по результатам встречи сказал: “Украина развивает добрососедские, открытые и паритетные отношения с Польшей в сфере увековечения памяти жертв войны и политических репрессий. Мы приветствуем готовность Посольства Республики Польша в Украине к конструктивному сотрудничеству, в частности, в реализации ряда проектов в 2020 году, которые будут способствовать взаимопониманию между нашими народами. Вижу сегодня все возможности для того, чтобы выйти на качественно новый уровень межгосударственного диалога относительно сложных тем прошлого. Имею впечатление от нашего разговора с господином Послом, что обоюдное уважение и бережное отношение к истории обоих народов, выдающихся личностей и мест памяти могут стать новой нормой в наших отношениях”.

Как писал УНН, Дробович планирует решить вопрос с Польшей по охране украинских памятников.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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