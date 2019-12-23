Дробович планує вирішити питання з Польщею щодо охорони українських пам'ятників

"Що Україна, що Польща, що Угорщина, що будь-які інші країни, у яких є оці стосунки щодо охорони пам’ятників та території, пов’язаних з діяльністю військових угруповань, які загинули на території Польщі, України. У першу чергу ми повинні вшанувати цих людей, гідність цих людей. Люди загинули, не може бути, що бур’яни ростуть на братських могилах, такого не може бути. Це не припустимо. І починати ми маємо з вшануванням людської гідності. Аж до того, що спершу ставити меморіальну плиту, на якій згадати: "тут загинули українці, в такому-то році, за цим місцем потрібно стежити та дбати". Ми маємо відійти від перетягування канату на політичній арені, і почати історію спілкування про людську гідність, перш за все, про права людини. Людина, яка померла, має право на гідне вшанування – з цього ми маємо почати. Я переконаний, що ми знайдемо спільну мову щодо цих питань з польською стороною і будь-якою іншою стороною", - зазначив він.

Нагадаємо, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський представив нового голову Інституту національної пам’яті Антона Дробовича.

Також Дробович назвав пріоритети своєї діяльності.