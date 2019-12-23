Дробович планирует решить вопрос с Польшей по охране украинских памятников

"Что Украина, что Польша, что Венгрия, что любые другие страны, у которых есть эти отношения по охране памятников и территории, связанных с деятельностью военных группировок, погибших на территории Польши, Украины. В первую очередь мы должны почтить этих людей, достоинство этих людей. Люди погибли, не может быть, что сорняки растут на братских могилах, такого не может быть. Это недопустимо. И начинать мы должны с почтения человеческого достоинства. Вплоть до того, что сначала ставить мемориальную плиту, на которой вспомнить: "здесь погибли украинцы, в таком-то году, об этом месте нужно следить и заботиться". Мы должны отойти от перетягивания каната на политической арене, и начать историю общения о человеческом достоинстве, прежде всего, о правах человека. Человек, который умер, имеет право на достойное чествование - с этого мы должны начать. Я убежден, что мы найдем общий язык по этим вопросам с польской стороной и любой другой стороной", - отметил он.

Напомним, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский представил нового председателя Института национальной памяти Антона Дробовича.

Также Дробович назвал приоритеты своей деятельности.