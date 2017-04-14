Голова СММ ОБСЄ закликав сторони на Донбасі припинити вогонь на свята

"Багато людей святкують Великдень, який нагадує нам про те, що це час для відродження і надії. Щоби ця надія не була безпідставною, сторони мусять виконати Мінські угоди: припинити вогонь, відвести озброєння, розвести сили та формування і провести розмінування", - сказав Е.Апакан.

За словами Е.Апакана, очевидним є те, що після трьох років насильства дотримання режиму припинення вогню, узгодженого в Мінську у вересні 2014 року це єдине життєздатне рішення заради майбутнього громадян України.

Він закликав сторони перейнятися духом Великодня та надати першочергового значення питанням захисту цивільного населення.

"Вирішити цей конфлікт, а також відновити нормальну і стабільну ситуацію в Україні можна лише тоді, коли на першому місці стоятимуть інтереси людей", — підсумував він.

Як повідомляв УНН, заступник голови СММ ОБСЄ в Україні А.Хуг порівняв ситуацію на Донбасі з болотом.