Голова СММ ОБСЄ закликав сторони на Донбасі припинити вогонь на свята
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан заявив, що сторони на сході України повинні негайно припинити вогонь у зв’язку із Великоднем, передає УНН з посиланням на Facebook СММ ОБСЄ.
"Багато людей святкують Великдень, який нагадує нам про те, що це час для відродження і надії. Щоби ця надія не була безпідставною, сторони мусять виконати Мінські угоди: припинити вогонь, відвести озброєння, розвести сили та формування і провести розмінування", - сказав Е.Апакан.
За словами Е.Апакана, очевидним є те, що після трьох років насильства дотримання режиму припинення вогню, узгодженого в Мінську у вересні 2014 року це єдине життєздатне рішення заради майбутнього громадян України.
Він закликав сторони перейнятися духом Великодня та надати першочергового значення питанням захисту цивільного населення.
"Вирішити цей конфлікт, а також відновити нормальну і стабільну ситуацію в Україні можна лише тоді, коли на першому місці стоятимуть інтереси людей", — підсумував він.
Як повідомляв УНН, заступник голови СММ ОБСЄ в Україні А.Хуг порівняв ситуацію на Донбасі з болотом.