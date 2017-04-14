Глава СММ ОБСЕ призвал стороны на Донбассе прекратить огонь на праздники
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Ертурул Апакан заявил, что стороны на востоке Украины должны немедленно прекратить огонь в связи с Пасхой, передает УНН со ссылкой на Facebook СММ ОБСЕ.
"Многие люди празднуют Пасху, который напоминает нам о том, что это время для возрождения и надежды. Чтобы эта надежда не была безосновательной, стороны должны выполнить Минские соглашения: прекратить огонь, отвести вооружение, развести силы и формирования и провести разминирование", - сказал Е.Апакан.
По словам Е.Апакана, очевидно, что после трех лет насилия соблюдения режима прекращения огня, согласованного в Минске в сентябре 2014 года это единственное жизнеспособное решение ради будущего граждан Украины.
Он призвал стороны проникнуться духом Пасхи и предоставить первостепенное значение вопросам защиты гражданского населения.
"Решить этот конфликт, а также восстановить нормальную и стабильную ситуацию в Украине можно лишь тогда, когда на первом месте будут стоять интересы людей", - подытожил он.
Как сообщал УНН, заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине А.Хуг сравнил ситуацию в Донбассе с грязью.