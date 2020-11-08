Голова НБУ відбув із візитом до Вашингтону: планує зустрітись із керівництвом МВФ та Світового Банку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Глава Національного Банку України Кирило Шевченко відбув із візитом до Вашингтону, де планує зустрітись, зокрема, із керівництвом Міжнародного валютного фонду, Світового банку. Про це інформує пресслужба НБУ, передає УНН.
"Голова Національного банку України Кирило Шевченко відбув з офіційним робочим візитом до Вашингтону", - повідомили у НБУ.
За даними центробанку, метою візиту є обговорення стану та перспектив співпраці України з міжнародними партнерами.
"У межах візиту заплановані зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації (IFC). Голова Національного банку буде перебувати у США упродовж 8-13 листопада", - повідомляє пресслужба.
Нагадаємо, минулого тижня Президент Володимир Зеленський заявив, що через рішення Конституційного суду України не може бути і мови про співпрацю з Міжнародним валютним фондом.
Пізніше минулого тижня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ситуація з Конституційним Судом України не вплине на співпрацю з Міжнародним валютним фондом.