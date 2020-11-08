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Глава НБУ отбыл с визитом в Вашингтон: планирует встретиться с руководством МВФ и Всемирного банка

Киев  •  УНН

 • 18973 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Глава Национального Банка Украины Кирилл Шевченко отбыл с визитом в Вашингтон, где планирует встретиться, в частности, с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.

"Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отбыл с официальным рабочим визитом в Вашингтон", - сообщили в НБУ.

По данным центробанка, целью визита является обсуждение состояния и перспектив сотрудничества Украины с международными партнерами.

"В рамках визита запланированы встречи с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка, Международной финансовой корпорации (IFC). Глава Национального банка будет находиться в США в течение 8-13 ноября", - сообщает пресс-служба.

На прошлой неделе Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за решения Конституционного суда Украины не может быть и речи о сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Позже на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что ситуация с Конституционным Судом Украины не повлияет на сотрудничество с Международным валютным фондом.

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