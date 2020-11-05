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Шмигаль заявив, що ситуація з Конституційним судом не вплине на співпрацю з МВФ

Шмигаль заявив, що ситуація з Конституційним судом не вплине на співпрацю з МВФ

Київ • УНН

 • 15238 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Ситуація з Конституційним Судом України не вплине на співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Таку думку висловив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль журналістам, передає кореспондент УНН.

На запитання, чи рішення КСУ не вплине на співпрацю з МВФ, Шмигаль відповів: “Ні, не вплине, тому що Україна чітко декларує й показує свої європейські наміри, свої наміри продовжувати й активно вести антикорупційну реформу, і всі реформи, які націлені та прописані в наших міжнардних зобов’язань”.

За його словами, МВФ стурбовано спостерігає за ситуацією, що склалася, але розуміє реформаторські прагнення України, тому це не впливає на фінансування та виконання програм.

Як повідомлялося, раніше Президент України заявляв, що через рішення Конституційного суду України не може бути і мови про співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

Також Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Українські Національні Новини

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