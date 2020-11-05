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Шмыгаль заявил, что ситуация с Конституционным судом не повлияет на сотрудничество с МВФ

Шмыгаль заявил, что ситуация с Конституционным судом не повлияет на сотрудничество с МВФ

Киев  •  УНН

 • 15229 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Ситуация с Конституционным Судом Украины не повлияет на сотрудничество с Международным валютным фондом. Такое мнение высказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль журналистам, передает корреспондент УНН.

На вопрос, повлияет ли решение КСУ на сотрудничество с МВФ, Шмыгаль ответил: "Нет, не повлияет, потому что Украина четко декларирует и показывает свои европейские намерения, свои намерения продолжать и активно вести антикоррупционную реформу, и все реформы, которые нацелены и прописаны в наших мижнардних обязательствах".

По его словам, МВФ с беспокойством наблюдает за ситуацией, но понимает реформаторские устремления Украины, поэтому это не влияет на финансирование и выполнение программ.

Как сообщалось, ранее Президент Украины заявлял, что из-за решения Конституционного суда Украины не может быть и речи о сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

Также Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.

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