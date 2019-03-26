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Голова Нацполіції сплатив за рік близько 1 млн грн аліментів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Голова Національної поліції України Сергій Князєв за минулий рік сплатив близько 1 млн грн аліментів. Про це свідчить його електронна декларація за 2018 рік, передає УНН.

Голова Нацполіції сплатив за рік близько 1 млн грн аліментів

Так, за даними декларації, за минулий рік Князєв сплатив 926 333 грн аліментів. Натомість, інформація про сплачені аліменти в електронній декларації за 2017 рік відсутня.

Відповідно до декларації, за минулий рік Князєв отримав 1,9 млн грн доходу у вигляді зарплати та гонорарів.

Голова Нацполіції також вказав у декларації 1,3 млн грн, 10 тисяч доларів та 10 тисяч євро готівки. Крім того, на рахунку "Приватбанку" Князєв зберігає близько 326 тисяч грн.

У декларації вказана квартира в Чабанах Київської області площею 87,5 кв. м, 25% якої знаходиться у власності Князєва, і є його зареєстрованим місцем проживання.

Також він вказав квартиру в Броварах Київської області площею 79,9 кв. м, яка повністю знаходиться в його власності, і оренду квартири в комплексі спеціальних об'єктів "Фортеця" МВС площею 172,9 кв. м.

У власності голови Нацполіції також знаходяться дві земельні ділянки площею по 1 тис. кв. м, розташовані в Житомирській і Київській областях.

Транспортні засоби у декларації відсутні.

Нагадаємо, Кабмін призначив головою Нацполіції Сергія Князєва у лютому 2017 року. 

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