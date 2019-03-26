Голова Нацполіції сплатив за рік близько 1 млн грн аліментів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Голова Національної поліції України Сергій Князєв за минулий рік сплатив близько 1 млн грн аліментів. Про це свідчить його електронна декларація за 2018 рік, передає УНН.
Так, за даними декларації, за минулий рік Князєв сплатив 926 333 грн аліментів. Натомість, інформація про сплачені аліменти в електронній декларації за 2017 рік відсутня.
Відповідно до декларації, за минулий рік Князєв отримав 1,9 млн грн доходу у вигляді зарплати та гонорарів.
Голова Нацполіції також вказав у декларації 1,3 млн грн, 10 тисяч доларів та 10 тисяч євро готівки. Крім того, на рахунку "Приватбанку" Князєв зберігає близько 326 тисяч грн.
У декларації вказана квартира в Чабанах Київської області площею 87,5 кв. м, 25% якої знаходиться у власності Князєва, і є його зареєстрованим місцем проживання.
Також він вказав квартиру в Броварах Київської області площею 79,9 кв. м, яка повністю знаходиться в його власності, і оренду квартири в комплексі спеціальних об'єктів "Фортеця" МВС площею 172,9 кв. м.
У власності голови Нацполіції також знаходяться дві земельні ділянки площею по 1 тис. кв. м, розташовані в Житомирській і Київській областях.
Транспортні засоби у декларації відсутні.
Нагадаємо, Кабмін призначив головою Нацполіції Сергія Князєва у лютому 2017 року.