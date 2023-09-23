Голова МЗС Угорщини зустрівся з лавровим: після гарантій рф енергопостачання просував заяву про "готовність" росії до "переговорів"

Деталі

Сійярто повідомив, що, як і на кожній Генеральній асамблеї ООН, цього разу він провів дискусію зі своїм російським колегою.

"Було б добре, якби інші західні політики зробили те саме, тоді, можливо, було б більше надії на те, що в Україні нарешті настане мир..." - заявив Сійярто.

Так, голова МЗС Угорщини сказав, що однією з головних тем стала війна в Україні.

Він заявив, що лавров запевнив його, буцімто "росія готова до мирних переговорів". "Очевидно, багато деталей вимагають уточнення. Я щиро сподіваюся, що колись складуться обставини, які дадуть зрозуміти і Україні, і росії, що вони мають якнайшвидше шукати рішення за столом переговорів", - заявив він.

При цьому Сійярто зазначив, що лавров пообіцяв гарантувати енергопостачання Угорщини, тому постачання природного газу, нафти та ядерного палива триватиме. І що російський колега запевнив його, що його країна виконуватиме свої контрактні зобов'язання.

"Ми можемо бути спокійними щодо постачання енергоносіїв до Угорщини. Як для постачання сирої нафти, так і для природного газу, контрактні обсяги безперервно доставлятимуться в контрактний час, і те саме буде зроблено з ядерним паливом", - сказав він.

Раніше

Сійярто повідомляв, що Угорщина отримала згоду "Газпрому" на пільговий режим оплати основних обсягів палива.