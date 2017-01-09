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Голова МЗС Туреччини запевнив, у незмінності позиції щодо України

Голова МЗС Туреччини запевнив, у незмінності позиції щодо України

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Співпраця з Росією важлива для Туреччини, але вона не передбачає перегляду позиції Анкари щодо конфліктів в Україні та Грузії. Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу на IX Конференції послів в Анкарі, передає УНН з посиланням на "Анадолу".

"Ми підтримуємо територіальну цілісність України і Грузії. Ми не визнаємо анексію земель України", - підкреслив М. Чавушоглу.
При цьому міністр наголосив на взаємодії з Росією щодо сирійського питання.

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За його словами, на сьогоднішній день в Туреччині перебувають 2,8 мільйона сирійських біженців, на підтримку яких Анкара направила мільярди доларів. При цьому Анкара робить кроки з ліквідації загрози тероризму з сирійської території.

"Туреччина продовжить активно підтримувати територіальну і політичну цілісність Сирії", - підкреслив міністр.

Разом з тим, М.Чавушоглу назвав загибель посла РФ в Анкарі спільною втратою і болем народів Туреччини та Росії.

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Торкаючись відносин з США, М.Чавушоглу висловив надію на те, що США не повторять ряд раніше допущених помилок.

"По-перше, ми сподіваємося, що США екстрадують до Туреччини ватажка FETÖ Фетуллаха Ґюлена та інших ватажків цієї терористичної течії, а, по-друге, покладуть край співпраці з YPG (бойове крило PYD - відгалуження PKK в Сирії)", - сказав міністр.

Торкаючись взаємин з Європейським союзом, М.Чавушоглу зазначив, що без участі Анкари будь-які кроки ЄС будуть неповними.

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За його словами, позиція ЄС негативно вплинула на врегулювання кіпрського конфлікту.

"Не можна було приймати до складу Євросоюзу лише одну з громад острова. Даний крок позначився на врегулювання конфлікту", - зазначив міністр.

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