Глава МИД Турции заверил, в неизменности позиции по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Сотрудничество с Россией важно для Турции, но оно не предполагает просмотра позиции Анкары по конфликтам в Украине и Грузии. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на IX Конференции послов в Анкаре, передает УНН со ссылкой на "Анадолу".
"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Мы не признаем аннексию земель Украины", - подчеркнул М. Чавушоглу.
При этом министр отметил взаимодействие с Россией по сирийскому вопросу.
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По его словам, на сегодняшний день в Турции находятся 2,8 миллиона сирийских беженцев, в поддержку которых Анкара направила миллиарды долларов. При этом Анкара предпринимает шаги по ликвидации угрозы терроризма с сирийской территории.
"Турция продолжит активно поддерживать территориальную и политическую целостность Сирии", - подчеркнул министр.
Вместе с тем, М.Чавушоглу назвал гибель посла РФ в Анкаре общей потерей и болью народов Турции и России.
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Касаясь отношений с США, М.Чавушоглу выразил надежду на то, что США не повторят ряд ранее допущенных ошибок.
"Во-первых, мы надеемся, что США экстрадируют в Турцию главаря FETÖ Фетуллаха Гюлена и других главарей этого террористического течения, а, во-вторых, положат конец сотрудничеству с YPG (боевое крыло PYD - ответвление PKK в Сирии)", - сказал министр.
Касаясь отношений с Европейским союзом, М.Чавушоглу отметил, что без участия Анкары любые шаги ЕС будут неполными.
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По его словам, позиция ЕС негативно повлияла на урегулирование кипрского конфликта.
"Нельзя было принимать в состав Евросоюза только одну из общин острова. Данный шаг сказался на урегулирование конфликта", - отметил министр.