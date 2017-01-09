Глава МИД Турции заверил, в неизменности позиции по Украине

КИЕВ. 9 января. УНН. Сотрудничество с Россией важно для Турции, но оно не предполагает просмотра позиции Анкары по конфликтам в Украине и Грузии. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на IX Конференции послов в Анкаре, передает УНН со ссылкой на "Анадолу".