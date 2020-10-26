Голова Миколаївської ОДА одужав від COVID-19

"Перший день на роботі. Хочу сказати вам всім величезне спасибі, хто мене підтримував у важкі дні хвороби і продовжує підтримувати сьогодні! Дякую вам від душі і серця, за теплоту і турботу, за теплі слова підтримки", - сказав Стадник.

Нагадаємо, Стадник захворів на COVID-19 14 вересня.