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14:10 • 44586 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 102159 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 109920 перегляди

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Голова Миколаївської ОДА одужав від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Голова Миколаївської державної адміністрації Олександр Стадник вийшов на роботу після одужання від коронавірусної хвороби COVID-19. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Перший день на роботі. Хочу сказати вам всім величезне спасибі, хто мене підтримував у важкі дні хвороби і продовжує підтримувати сьогодні! Дякую вам від душі і серця, за теплоту і турботу, за теплі слова підтримки", - сказав Стадник.

Нагадаємо, Стадник захворів на COVID-19 14 вересня.

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