Глава Николаевской ОГА выздоровел от COVID-19

"Первый день на работе. Хочу сказать вам всем огромное спасибо, кто меня поддерживал в трудные дни болезни и продолжает поддерживать сегодня! Спасибо от души и сердца, за теплоту и заботу, за теплые слова поддержки", - сказал Стадник.

Напомним, Стадник заболел COVID-19 14 сентября.