Глава Николаевской ОГА выздоровел от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Глава Николаевской государственной администрации Александр Стадник вышел на работу после выздоровления от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Первый день на работе. Хочу сказать вам всем огромное спасибо, кто меня поддерживал в трудные дни болезни и продолжает поддерживать сегодня! Спасибо от души и сердца, за теплоту и заботу, за теплые слова поддержки", - сказал Стадник.
Напомним, Стадник заболел COVID-19 14 сентября.