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Голова КНР Сі Цзіньпінь запросив європейських лідерів на зустріч у жовтні

Голова КНР Сі Цзіньпінь запросив європейських лідерів на зустріч у жовтні

Київ • УНН

 • 118855 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Китай направив кільком європейським лідерам запрошення на зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном, повідомляє South China Morning Post із посиланням на високопоставлене джерело, передає УНН.

Деталі

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц були запрошені на зустріч у листопаді в Пекіні разом з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, додало джерело, знайоме з цим питанням.

За словами джерела, лідери поки що не відповіли на запрошення, але заявили, що, незважаючи на розбіжності між Європейським союзом та Пекіном, «важко сказати «ні» Китаю, особливо Сі». Відомо, що зустріч має відбутися після 20-го з'їзду Комуністичної партії Китаю (КПК) у жовтні.

Додамо

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) назвала Китай одніє із своїх головних загроз нарівні із рф.

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