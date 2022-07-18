Голова КНР Сі Цзіньпінь запросив європейських лідерів на зустріч у жовтні

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Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц були запрошені на зустріч у листопаді в Пекіні разом з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, додало джерело, знайоме з цим питанням.

За словами джерела, лідери поки що не відповіли на запрошення, але заявили, що, незважаючи на розбіжності між Європейським союзом та Пекіном, «важко сказати «ні» Китаю, особливо Сі». Відомо, що зустріч має відбутися після 20-го з'їзду Комуністичної партії Китаю (КПК) у жовтні.

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Організація Північноатлантичного договору (НАТО) назвала Китай одніє із своїх головних загроз нарівні із рф.

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