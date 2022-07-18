Глава КНР Си Цзиньпинь пригласил европейских лидеров на встречу в октябре
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Китай направил нескольким европейским лидерам приглашение на встречу с лидером КНР Си Цзиньпином, сообщает South China Morning Post со ссылкой на высокопоставленный источник, передает УНН.
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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц были приглашены на встречу в ноябре в Пекине вместе с премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Испании Педро Санчесом, добавил источник, знакомый с этим вопросом.
По словам источника, лидеры пока не ответили на приглашение, но заявили, что, несмотря на разногласия между Европейским союзом и Пекином, «трудно сказать «нет» Китаю, особенно Си». Известно, что встреча должна пройти после 20-го съезда Коммунистической партии Китая (КПК) в октябре.
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Организация Североатлантического договора (НАТО) назвала Китай одной из своих главных угроз наравне с рф.
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