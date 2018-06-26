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Голова "Агроспецсервісу" відповідатиме у суді за хабар 115 тис грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт щодо керівника ДП “Агроспецсервіс”, викритого на одержанні хабара у сумі 115 тис. грн. Про це повідомила прес-служба столичної прокуратури, передає УНН.

“Прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт стосовно одного з керівників державного підприємства „Агроспецсервіс“ за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.15, ч. 2 ст. 190 (шахрайство), ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція або давання хабара)”, — йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, будучи службовою особою державного підприємства, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, у період з червня 2017 року по лютий 2018 року, своїми умисними діями підбурював підприємця до надання йому неправомірної вигоди у сумі 115 тис. грн. У таку суму посадовець оцінив послуги з вирішення питання про відведення у довгострокову оренду земельної ділянки, що розташована на території Бориспільського району Київської області.

Вказані грошові кошти керівник підприємства одержав у декілька етапів. Під час передачі йому останнього траншу він був затриманий працівниками правоохоронних органів.

На даний час обвинувальний акт стосовно посадовця скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Нагадаємо, один із керівників миколаївського центру зайнятості вимагав 300 тис. грн від місцевого підприємця  за забезпечення укладання договорів на поставки товарів та виконання робіт для центру.

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