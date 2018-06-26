Глава "Агроспецсервиса" ответит в суде за взятку 115 тыс грн

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Киев  •  УНН

 • 9564 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя ГП “Агроспецсервис”, уличенного в получении взятки в сумме 115 тыс. грн. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, передает УНН.

“Прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении одного из руководителей государственного предприятия ”Агроспецсервис“ по фактам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.15, ч. 2 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 УК Украины (предложение или дача взятки)”, - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый, будучи должностным лицом государственного предприятия, которое принадлежит к сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в период с июня 2017 по февраль 2018 года, своими умышленными действиями подстрекал предпринимателя к предоставлению ему неправомерной выгоды в сумме 115 тыс. грн. В такую ​​сумму чиновник оценил услуги по решению вопроса об отводе в долгосрочную аренду земельного участка, расположенного на территории Бориспольского района Киевской области.

Указанные денежные средства руководитель предприятия получил в несколько этапов. Во время передачи ему последнего транша он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время обвинительный акт в отношении чиновника направлен в Шевченковский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

Напомним, один из руководителей Николаевского центра занятости требовал 300 тыс. грн от местного предпринимателя за обеспечение заключения договоров на поставку товаров и выполнение работ для центра.

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