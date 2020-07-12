Гол Маліновського не врятував "Аталанту" від втрати очок у грі з "Ювентусом"

Маліновський не потрапив до стартового складу своєї команди, але вийшов на заміну на 68-й хвилині зустрічі за рахунку 1:1, а через 12 хвилин вивів “Аталанту” вперед. Проте на 90 хвилині “стара синьйора” врятувалася завдяки реалізованому пенальті у виконанні Роналду.

“Ювентус” втратив очки у другому матчі поспіль, раніше команду Мауріціо Саррі обіграв “Мілан” (2:4). Туринська команда залишається лідером Серії А і має 76 очок в активі. “Аталанта” йде третьою — 67.

У поточному сезоні у всіх турнірах Маліновський взяв участь в 37 матчах, в яких забив 7 голів і віддав 4 результативні передачі.