Гол Малиновского не спас "Аталанту" от потери очков в игре с "Ювентусом"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. "Ювентус" и "Аталанта" провели очную встречу в рамках 32 тура итальянской Серии А, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Малиновский не попал в стартовый состав своей команды, но вышел на замену на 68-й минуте встречи при счете 1:1, а через 12 минут вывел “Аталанту” вперед. Однако на 90 минуте “старая синьора” спаслась благодаря реализованному пенальти в исполнении Роналду.
“Ювентус” потерял очки во втором матче подряд, ранее команду Маурицио Сарре обыграл “Милан” (2:4). Туринская команда остается лидером Серии А и имеет 76 очков в активе. “Аталанта” идет третьей — 67.
В текущем сезоне во всех турнирах Малиновский принял участие в 37 матчах, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.