Глава ВООЗ: пандемія коронавірусу завдала шкоди, яку неможливо визначити

"ВООЗ зареєстровано майже 50 мільйонів випадків COVID-19, і більше 1,2 мільйона осіб померли. Ще мільйони померли через перебої у наданні основних медичних послуг... Але ця пандемія також завдала і шкоди, яку ніхто не може визначити", - заявив глава ВООЗ.

За його словами, мова йде про горе сімей, які не змогли попрощатися зі своїми близькими, і страх, який відчуває безліч людей перед обличчям невизначеного майбутнього - ці збитки неможливо виміряти.

"Ніхто не знає довгострокового впливу цього вірусу на людський організм або на форму світу, який успадкують наші діти і внуки", - зазначив Гебреєсус.

Він також підкреслив, що країни по-різному відреагували на цю глобальну кризу і по-різному від неї постраждали.

"Половина всіх випадків і смертей припадає лише на чотири країни (понад 621 тис. смертей у США, Бразилії, Індії та Мексиці - згідно з даними американського університету Джонса Хопкінса - ред.)", - додав він.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ оголосили про пік заражень коронавірусом за добу з 5 по 6 листопада.