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Глава ВООЗ: пандемія коронавірусу завдала шкоди, яку неможливо визначити

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Пандемія коронавірусу завдала шкоди, яку ніхто не може визначити. Про це під час Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я заявив директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус, передає УНН.

"ВООЗ зареєстровано майже 50 мільйонів випадків COVID-19, і більше 1,2 мільйона осіб померли. Ще мільйони померли через перебої у наданні основних медичних послуг... Але ця пандемія також завдала і шкоди, яку ніхто не може визначити", - заявив глава ВООЗ.

За його словами, мова йде про горе сімей, які не змогли попрощатися зі своїми близькими, і страх, який відчуває безліч людей перед обличчям невизначеного майбутнього - ці збитки неможливо виміряти.

"Ніхто не знає довгострокового впливу цього вірусу на людський організм або на форму світу, який успадкують наші діти і внуки", - зазначив Гебреєсус.

Він також підкреслив, що країни по-різному відреагували на цю глобальну кризу і по-різному від неї постраждали.

"Половина всіх випадків і смертей припадає лише на чотири країни (понад 621 тис. смертей у США, Бразилії, Індії та Мексиці - згідно з даними американського університету Джонса Хопкінса - ред.)", - додав він.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ оголосили про пік заражень коронавірусом за добу з 5 по 6 листопада.

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