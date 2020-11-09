Глава ВОЗ: пандемия коронавируса нанесла вред, который невозможно определить

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 23344 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 41452 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 65023 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 85624 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 93853 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100152 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114099 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115190 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Глава ВОЗ: пандемия коронавируса нанесла вред, который невозможно определить

Глава ВОЗ: пандемия коронавируса нанесла вред, который невозможно определить

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Пандемия коронавируса нанесла вред, который никто не может определить. Об этом во время Всемирной ассамблеи здравоохранения заявил директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, передает УНН.

"ВОЗ зарегистрировано почти 50 млн случаев COVID-19 и более 1,2 миллиона человек умерли. Еще миллионы умерли из-за перебоев в предоставлении основных медицинских услуг... Но эта пандемия также нанесла и вред, который никто не может определить", - заявил глава ВОЗ.

По его словам, речь идет о горе семей, которые не смогли попрощаться со своими близкими, и страхе, который испытывает множество людей перед лицом неопределенного будущего - эти убытки невозможно измерить.

"Никто не знает долгосрочного влияния этого вируса на организм или на форму мира, который унаследуют наши дети и внуки", - отметил Гебрейесус.

Он также подчеркнул, что страны по-разному отреагировали на этот глобальный кризис и по-разному от него пострадали.

"Половина всех случаев и смертей приходится лишь на четыре страны (более 621 тыс. смертей в США, Бразилии, Индии и Мексике - согласно данным американского университета Джонса Хопкинса - ред.)", - добавил он.

Напомним, ранее в ВОЗ объявили о пике заражений коронавирусом за сутки с 5 по 6 ноября.

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