Глава ВОЗ: пандемия коронавируса нанесла вред, который невозможно определить
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Пандемия коронавируса нанесла вред, который никто не может определить. Об этом во время Всемирной ассамблеи здравоохранения заявил директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, передает УНН.
"ВОЗ зарегистрировано почти 50 млн случаев COVID-19 и более 1,2 миллиона человек умерли. Еще миллионы умерли из-за перебоев в предоставлении основных медицинских услуг... Но эта пандемия также нанесла и вред, который никто не может определить", - заявил глава ВОЗ.
По его словам, речь идет о горе семей, которые не смогли попрощаться со своими близкими, и страхе, который испытывает множество людей перед лицом неопределенного будущего - эти убытки невозможно измерить.
"Никто не знает долгосрочного влияния этого вируса на организм или на форму мира, который унаследуют наши дети и внуки", - отметил Гебрейесус.
Он также подчеркнул, что страны по-разному отреагировали на этот глобальный кризис и по-разному от него пострадали.
"Половина всех случаев и смертей приходится лишь на четыре страны (более 621 тыс. смертей в США, Бразилии, Индии и Мексике - согласно данным американского университета Джонса Хопкинса - ред.)", - добавил он.
Напомним, ранее в ВОЗ объявили о пике заражений коронавирусом за сутки с 5 по 6 ноября.