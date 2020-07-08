Глава Пентагону розповів про успіхи у стримуванні Росії та Китаю, яких порівняв з країнами-вигнанцями

“Протягом минулого року Пентагон стримував агресивну діяльність, здійснювану країнами-вигнанцями, такими як КНДР і Іран, а також схожими з ними (державами), такими як Росія і Китай”, — цитує слова Еспера пресслужба Пентагону.

Крім того, американський міністр зазначив проведення Сполученими Штатами за звітний період контртерористичних операцій, підтримання лідируючої ролі країни в міжнародній антитерористичній коаліції, збереження “свободи судноплавства і торгівлі в спірних водах” Перської затоки і Південно-Китайського моря.

За словами Еспера, в цілому очолюване ним відомство домоглося прогресу у виконанні поставлених рік тому задач, в число яких входять протидія РФ та КНР, а також модернізація національних збройних сил.