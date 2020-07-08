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Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 134503 перегляди

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19 березня, 10:24 • 128824 перегляди

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Глава Пентагону розповів про успіхи у стримуванні Росії та Китаю, яких порівняв з країнами-вигнанцями

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Сполучені Штати протягом минулого року успішно стримували агресивну діяльність з боку РФ і Китаю. З таким твердженням виступив у вівторок міністр оборони США Марк Еспер, звертаючись до американських військовослужбовців з нагоди року свого перебування на посаді шефа Пентагону, пише УНН.

“Протягом минулого року Пентагон стримував агресивну діяльність, здійснювану країнами-вигнанцями, такими як КНДР і Іран, а також схожими з ними (державами), такими як Росія і Китай”, — цитує слова Еспера пресслужба Пентагону.

Крім того, американський міністр зазначив проведення Сполученими Штатами за звітний період контртерористичних операцій, підтримання лідируючої ролі країни в міжнародній антитерористичній коаліції, збереження “свободи судноплавства і торгівлі в спірних водах” Перської затоки і Південно-Китайського моря.

За словами Еспера, в цілому очолюване ним відомство домоглося прогресу у виконанні поставлених рік тому задач, в число яких входять протидія РФ та КНР, а також модернізація національних збройних сил.

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